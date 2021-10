’Respect begint in het onderwijs’

Video

Brand bij drie(!) basisscholen in Oss: ‘Zieke geest’

In de Brabantse gemeente Oss is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de derde keer in anderhalve week brand geweest bij een basisschool. Ditmaal is de Nicolaasschool het doelwit. De politie heeft laten weten dat het om brandstichting gaat.