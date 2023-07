’Pensioen gewoon wel indexeren’

Door de gestegen rente zijn de dekkingsgraden best goed en zou er dus, na de behoorlijke verhoging op 1 januari van dit jaar, opnieuw geïndexeerd kunnen worden. Maar experts verwachten dat dit niet gaat gebeuren omdat de inflatie laag is. Dit is echter een gang van zaken die naast onfatsoenlijk ook volledig onterecht is. Dertien jaar was de dekkingsgraad leidend en hebben pensioenfondsen op basis daarvan niet geïndexeerd. Nu staan alle seinen opnieuw op groen en krijgen we dit weer. Pensioenfondsen moeten zich gewoon aan de afspraken houden en niet tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen. Gepensioneerden hebben nog een hoop in te halen en daar is nu een uitgelezen kans voor.

Jan Pronk, Beverwijk