’Investeer in zonneparken in het zuiden’

Shell bouwt een waterstoffabriek op de Maasvlakte en dekt daar zijn eigen fossiele brandstofverbruik mee, de rest is voor andere industrieën. Voor onze totale Nederlandse energiebehoefte zouden we veel meer van dit soort fabrieken van nodig hebben. Gasunie bereidt ondertussen een nieuw waterstofnet voor. Met waterstof i.p.v. aardgas kunnen we onze bestaande cv- installatie laten draaien en hebben we geen warmtepompen nodig. Door onhandige verbruikers zoals warmtepompen, elektrische auto's etc. moet het elektriciteitsnet verzwaard worden. Daarnaast leveren de landschapsvervuiling veroorzakende windturbines en zonneparken op de verkeerde momenten te veel en te weinig stroom Stroomopslag vindt nu niet plaats, zou wel met waterstof kunnen.

Waarom besteden we de klimaatmiljarden niet in Zuid-Europa of Noord-Afrika? Daar kunnen zonneparken en windmolenparken met electrolysers stroom omzetten in waterstof en dit moet dan per schip naar Rotterdam worden vervoerd. Zo lossen we de energietransitie op.

Paul Uijenkruijer, Mijdrecht