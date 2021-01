’Profsporters moeten op hun beurt wachten’

Het coronadebat dinsdag grotendeels gevolgd. Vind dat er wel veel stuurlui aan de wal staan en makkelijk kritiek geven, stelt A.Vink.

Nu is de vraag wie mag er als eerste en wie volgt....? Maar dan zie ik daarna in Een Vandaag de vraag komen wanneer de profsporters zoals de spelers van het Nederlands elftal worden gevaccineerd? Men mag toch hopen en er eigenlijk vanuit gaan dat zij gewoon in het schema van vaccinatie meegaan. Eerst de kwetsbaren, de hulpverleners enz. Dan voetballen ze maar een poosje niet, er zijn heel veel andere mensen die al heel lang niet kunnen doen wat ze graag willen of waar ze hun brood mee moeten verdienen. Dus gewoon op je beurt wachten...

A.Vink