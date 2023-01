Premium Het beste van De Telegraaf

Als ik een wens mag doen voor 2023, dan hoop ik dat schreeuwers geen aandacht meer krijgen Samenleving moet weerbaarder worden

annemarie van gaal

Als zakelijke relaties mij jaren geleden vroegen hoe het ging, antwoordde ik vaak dat het ’business as usual’ was: geen bijzonderheden, alles ging lekker zijn gangetje. In de tijd dat ik mijn bedrijf in Rusland leidde, zei ik weleens grappend dat het daar ’business as unusual’ was. Alles liep altijd anders dan je vooraf kon bedenken, maar toch zat er een soort van voorspelbaarheid in de gebeurtenissen. Als iemand mij nu zou vragen hoe ik onze huidige tijd zou beschrijven, dan zou ik zeggen ’crisis as usual’.