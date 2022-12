’Gratis tunnel zorgt voor overlast’

Deze week stond ik echter in de file richting Antwerpen voor de Liefkenshoektunnel. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel ten noorden van Antwerpen onder de Schelde. De evenknie van de Nederlandse Westerscheldetunnel. De Belgen denken er niet over deze tunnel tolvrij te maken. Gevolg van het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel is dat al het verkeer dan via Nederland gaat rijden. Stikstof, CO2, een volle A58, files en ongevallen. We gaan het allemaal meemaken. Het geeft het bekrompen inzicht van politici aan. Verzin iets anders. Maak de Westerscheldetunnel vrij voor mensen die in Zeeuws Vlaanderen werken of wonen. Eerst laat de Haagse Politiek de Nederlandse Hedwigenpolder onder water zetten zodat de Antwerpse Haven uit kan breiden met meer stikstof en CO2 uitstoot. En nu gaat diezelfde Nederlandse politiek de Belgen ook nog een gratis tunnel geven om Antwerpen te ontlasten. Voor welk land zijn deze volksvertegenwoordigers actief? In Ieder geval niet voor Nederland.

Peter de Quaack,

Vlissingen