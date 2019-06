Spaanse stierenvechter afgestraft voor doodsteek

Het was het drama ten top: bij het stierenvechten in Sevilla tijdens de belangrijkste stadsfeesten. Stierenvechter Morante de la Puebla toverde, net voor hij ’zijn’ stier een fatale doodssteek toebracht, een zakdoek tevoorschijn en veegde de tranen weg van het dier, dat duidelijk pijn leed en al stervende was. Vandaar de tranen. Toch vond Morante de la Puebla het nodig dit theatrale gebaar te maken – waarna hij de stier alsnog keihard de dood injoeg.