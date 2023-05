Premium Het beste van De Telegraaf

Sigrid Kaag verwaarloost haar kerntaak

Door Ronald Plasterk

Er is een kleine maar hardnekkige groepering die buiten de universiteitssteden weinig steun heeft in het land, maar toch iedereen in de houdgreep houdt en onze nationale portemonnee beheert: D66. In de provincies waar partijen vrij kunnen bepalen met wie ze willen samenwerken, doet D66 nul van de twaalf keer mee. Bij de verkiezingen zijn ze gehalveerd. Toch zijn ze landelijk allesbepalend. Laten we eens een lijstje maken.