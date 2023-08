Erfenis Kaag: een wanordelijke financiële cultuur van ondemocratische miljardenverkwisting

De warme maaltijd is een uitzondering, soms is er geen ontbijt. Kapotte meubels en apparatuur kunnen niet vervangen worden, kleren worden zelden nieuw gekocht, een tweedehandsfiets is een luxe. Sporten, uitgaan, een vakantie, cadeautjes geven en krijgen zie je alleen bij anderen. Bij jou is het elke dag ’eind van de maand’ in de portemonnee. Artsenbezoek wordt vermeden, de eigen bijdrage is te hoog. Jong en oud worden steeds zieker en hebben een ongunstige levensverwachting. Intussen stapelen de schulden zich op. Zo groeien ook de schaamte, het isolement, het schuldgevoel ten opzichte van je dierbaren, de wanhoop en ontreddering: zo is het om arm te zijn in het rijke Nederland. En die armoede neemt toe.

