’Complotdenkers leven in eigen wereld’

Premium Verhalen achter het nieuws

’Ik was over de top gegaan bij Caroline Tensen, op alle fronten...’

Topvisagist/kapper Leco van Zadelhoff (53) is lekker openhartig in zijn vijfde boek ’Worden wie je bent’ dat op 2 november uitkomt. Deze keer geen how to’s over de juiste coupe, de nieuwste layering methodes of de perfecte rode lippenstift; Leco neemt ons mee vanuit zijn jeugd in het veilige Harderw...