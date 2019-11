’Asielbeleid is vastgelopen’

Sinds de eerste asielaanvraag in Nederland is er al gedoe over het regeringsbeleid. Opeenvolgende staatssecretarissen konden het tij niet keren. Steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen we niet meer uit ons land verwijderd. Het asielbeleid is volledig vastgelopen. De centra zitten nokvol. En zien we de (zware) criminaliteit onder deze groepering toenemen, stelt Jan Muijs.