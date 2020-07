’Genoeg Nederlandse pallets’

Ik heb een palletbedrijf waar wij pallets verkopen, inkopen en repareren. Wij hebben op jaarbasis heel veel ’afval’hout. Dat wordt versnipperd en verwerkt voor de spaanplaatindustrie en ook tot pellets. Zoals ons bedrijf zijn er ruim 300 in Nederland. Daar is een grote afvalstroom van hout. Dat hout is al eens gebruikt als plank of klos dus heeft een functie gehad. Kan dat niet in de energiecentrales in plaats van de pellets van vers gezaagde bossen? Pallethout is al droog en in hier veel voorhanden.

B. v. Zijderveld, Lienden