Coming out: ik ben transfiscaal!

Spiked, een Britse opiniesite die met flair en sarcasme wordt volgeschreven door linksige dwarsliggers, bevestigde vorige week mijn opvatting dat RCTA bestaat. RCTA betekent ’Race Change To Another (Race)’. De trouwe lezer van deze column weet dat ik een tijdje geleden bekende dat ik me identificeer als zwarte man, en niet zomaar een zwarte man, maar een aantrekkelijke zwarte man zoals Idris Elba.