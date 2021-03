’Ajax is het Bayern van Nederland’

Door de uitstekende financiële positie van Ajax is er dit seizoen al voor zo'n 50 miljoen aan spelers binnengehaald ( Klaassen, Kudus en Haller ). Daar kunnen andere Nederlandse clubs slechts van dromen. Omdat Ajax dit seizoen al in de groepsfase van de CL werd uitgeschakeld zal het elftal nog verder versterkt moeten worden. Dat maakt de afstand tot de andere eredivisieclubs nog groter.

In Duitsland wordt Bayern München dit jaar voor de negende keer op rij landskampioen. Ik voorzie een dergelijk scenario ook voor de eredivisie de komende jaren. Fijn voor de Ajax-aanhangers maar voor de spanning in de eredivisie is dit dodelijk.

Jan Pronk, Beverwijk