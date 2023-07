Nu woon ik alleen en kreeg uit het niks een groot probleem. Van een zelfstandige vrouw naar dagelijks hulpbehoevend. Ik ben zo dankbaar voor alle aangeboden hulp en niet te vergeten de appjes.

Maar één iemand wil ik echt heel graag in het zonnetje zetten, dat is mijn zus Wilma die vanaf de eerste dag dagelijks voor me zorgt. Lieve Wilma, jij verdient een standbeeld met een lintje erbij. Elke dag weer van Warmond naar Noordwijk op de fiets bij regen en zon.

Dankjewel voor alles wat je voor mij doet.

Hanneke van Weeghel

Ook iets leuks meegemaakt? Mail ons: wuz@telegraaf.nl