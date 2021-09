Premium Het beste van De Telegraaf

Opvang in regio

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De politieke belofte om ruimhartig om te gaan met de toelating van Afghanen is onhoudbaar. Op het hoogtepunt van de crisis in augustus zegde het kabinet toe om alles in het werk te stellen teneinde Afghaanse burgers, die gevaar lopen omdat ze de Nederlandse autoriteiten hebben geholpen, naar hier te halen. Dit was een wens van de Tweede Kamer.