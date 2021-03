’Mondkapje goed gebruiken’

Waarom is er zo weinig aandacht voor het gebruik van mondkapjes? Ik weet dat ze niet 100 procent beschermen, maar als je ze goed gebruikt, kun je toch besmetting reduceren.

Echter als ik bij onze politici op tv zie hoe ze met hun mondkapje omgaan valt mijn mond open van verbazing. Een wegwerpkapje of dun stoffenkapje zonder filter wordt in hun handen gefrommeld of in hun zak gestopt. Waardoor het mogelijke virus aan je handen zit en daardoor verder verspreid wordt. Als zij het goede voorbeeld zouden geven en er af en toe een video op tv getoond zou worden hoe om te gaan met een mondmasker zou dat helpen. Geen wonder dat de besmettingscijfers zo oplopen.

G. Schrantee