Brief 1 ’Politiek verliest geloofwaardigheid’

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, met mevrouw Bergkamp als voorzitter, maakt zich schuldig aan ’intimideren, schofferen, buitensluiten, negeren, zwart maken, roddelen en discriminatie’, weet Jan Pronk.

Het is mij niet duidelijk wie de directe leidinggevende van de Kamervoorzitter is, maar dit kan zo toch niet doorgaan. Blijkbaar beslist mevrouw Bergkamp zelf of ze blijft en wordt ze na dit werkelijk vernietigende rapport niet gedwongen om te vertrekken. In het bedrijfsleven stond je met een dergelijke staat van dienst allang buiten, maar in de politiek maakt het niet uit wat je doet, hoe je je gedraagt en waar je verantwoordelijk voor bent. Het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk onze premier, maar mevrouw Vera Bergkamp schaart zich moeiteloos in dezelfde categorie. Met de geloofwaardigheid van de politiek ook hier als grote verliezer.

Jan Pronk, Beverwijk