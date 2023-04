Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kitty Herweijer De waarheid doet er plots weer toe, eindelijk

Door Kitty Herweijer

Het was eindelijk een keer een fijne week voor mensen die nog geloven dat waarheid en feiten enige waarde hebben in onze post-truth samenlevingen: Fox News moest voor 787,5 miljoen dollar schikken wegens lasterlijke leugens over onbewezen verkiezingsfraude, de NPO wil de vergunning van omroep Ongehoord Nederland intrekken wegens het „systematisch delen van onjuiste informatie”, en Fox News’ paradepaard en beroepsleugenaar Tucker Carlson is maandag ontslagen. Komen we af van het dwaalspoor waarin we het verspreiden van kwaadaardige complotleugens en het pompen van ophitsend vergif in samenlevingen laten lonen en trekken we eindelijk een grens?