’Geef kinderen de ruimte om te bewegen’

De achterblijvende motoriek van onze kinderen zal wel weer vertaald worden in een verdienmodel van onderzoeken, protocollen, taskforces, externe inhuur en ‘gerichte inzet’. Terwijl de oplossing heel simpel is, geef kinderen tijd en ruimte om te rennen, spelen en te ravotten. Laat ze schrijven en tekenen voor de fijne motoriek en hou op met sturen op keurig schone gedresseerde modelkinderen die van school, naar de opvang en naar clubjes gezeuld worden.

Schoolpleinen worden geminimaliseerd, stel je voor dat je ergens nog huizen kunt bouwen of dat de buren klagen dat kinderen lawaai maken. Gymzalen idem en vakkracht wordt niet meer ingezet, jongens en meisjes worden als er al gym is op een hoop gegooid. Fietspaden zijn een rood streepje geworden naast langsrazend verkeer en de veiligheid holt achteruit door bezuinigingen in het publieke domein. Alles haakt in elkaar en de visie achter onze maakbare samenleving heeft de focus eenzijdig verkeerd gericht staan.

A. Kramer