Uitslag stelling: ’Kies Bosz als bondscoach’

Van Gaal gaf onlangs te kennen de job wel te willen, als de KNVB bij hem zou aankloppen.

Het antwoord van de stemmers op de vraag of de voetbalbond de 69-jarige coach ook gaat vragen, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt van wel, de andere helft van niet. ,,Iedereen kan wel zijn mening geven, maar de mening van het team is het belangrijkst”, meent een deelnemer.

De meesten denken niet dat de spelers de trainer in ruste graag zien komen. Een van hen: ,,Die jonge voetballers zitten echt niet te wachten op een oude, arrogante trainer.” Een andere scepticus verwoordt het zo: ,,Louis van Gaal was eerder trainer van Oranje. Hij is toen niet weggegaan omdat het zo goed ging.”

Van Gaal is inmiddels met pensioen, maar een meerderheid denkt niet dat de trainer 'te oud' is en de druk niet aan zou kunnen. Toch klinkt de roep om vernieuwing. ,,We willen nu weleens iemand anders zien als trainer”, zegt een respondent. Andere stemmers vinden ook dat de coach niet past bij de jonge spelersgroep van Oranje: ,,Het is tijd voor een jongere generatie.” En een cynicus stelt: ,,Ze kunnen dan net zo goed Kees Rijvers nemen. Die is 'pas' negentig.”

Nu is Dwight Lodeweges als inval-trainer actief bij Oranje. Hij was de eerste assistent van Ronald Koeman, die vertrok naar Barcelona. Slechts een kwart van de stemmers denkt dat Lodeweges de 'echte' bondscoach moet worden. Toch zijn er ook fans van 'de man van het briefje'. ,,Spelers kennen hem en hebben vertrouwen in hem.” Anderen vinden hem echter 'te licht' voor het Nederlands elftal en zien hem liever weer in de rol als assistent van een trainer die meer ervaring heeft. ,,Graag iemand met wie Lodeweges goed overweg kan”, zo stelt iemand.

Ronald Koeman was voor hij vertrok naar Barcelona erg succesvol. Twee derde van de respondenten zien graag dat iemand het karwei afmaakt op de manier van de voormalige bondscoach. Sommige respondenten hopen weliswaar op Louis van Gaal, maar dat die dan wel gaat handelen 'in de geest van Koeman'. ,,Graag Van Gaal, maar hij moet wel de lijn doorzetten die Koeman heeft uitgezet en niet gaan experimenteren.”

De trainerswissel ziet een meerderheid als nadelig voor Oranje, dat nu continuïteit mist. ,,Het ging net weer beter. Veranderen van stijl is alleen maar slecht voor de prestaties”, klinkt het.

Wie moet er dan trainer worden? De meesten kiezen voor Peter Bosz, maar Frank Rijkaard krijgt bijna evenveel stemmers. Een Bosz-aanhanger benadrukt: ,,Hij doet het goed in Duitsland en heeft met Ajax ook goed gepresteerd.” Maar een Rijkaard-fan zegt weer: ,,Hij geniet respect van de spelers en kan het beste uit dit team halen.”

Het Nederlands elftal voetbalt vrijdag tegen Polen en maandag tegen Italië. Een meerderheid van de stemmers denkt dat het team succesvol zal zijn in deze wedstrijden. Ook denken de meeste stemmers dat Oranje hoge ogen gaat gooien bij het EK. ,,Met of zonder trainer Van Gaal, deze spelersgroep is uitzonderlijk goed.”