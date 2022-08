’Werkweigering Antony onacceptabel’

In de eerste plaats had hij Antony natuurlijk graag bij de selectie gehouden vanwege zijn aanvallende impulsen. Maar belangrijker vond hij dat een speler als Antony dwars ging liggen en twee weken werk weigerde. Geheel terechte gevoelens van de Ajax-trainer, want bij elk ander bedrijf was de Braziliaan op staande voet ontslagen. Schreuder legt de vinger op de gevoelige plek in de door geld doorgedraaide voetbalwereld met zijn patserige makelaars, over het paard getilde spelers en clubeigenaren die miljardair zijn. Het siert Schreuder hier subtiel op te wijzen al zal het op korte termijn weinig veranderen.

Bas Overmars, Amsterdam