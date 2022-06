’Horeca heeft reset nodig’

Een halve liter bier op een terras gaat in juli €7 kosten. Ga zo door in de horeca en het moment is daar dat consumenten het echt laten afweten.

Wellicht een goed moment voor een reset in de horeca. Flink wat bedrijven failliet en een fris herstel met normale prijzen. Neem een voorbeeld aan Spanje waar veel Spanjaarden een driegangenlunch met wijn nemen voor circa €20.

Henk Stols, Hoorn