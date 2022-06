’Dichtgooien Hemweg te voorbarig’

Daarbij moesten ook bijna 200 mensen op zoek naar ander werk al heeft Vattenfall dat netjes opgelost. Het is ze gelukt en eind 2019 sloot de nog technisch in perfecte staat zijnde centrale de deuren. Maar die voor kolen schone centrale, misschien wel de schoonste van Nederland, kon nog met gemak draaien tot 2024. Dan kon hij nog én betrouwbaar een 600 Mw bijdragen aan de energievoorziening in Nederland. Wat een enorme kapitaalvernietiging! Dezelfde Jetten zit nu met een probleem en wat zou hij graag die Hemweg weer in bedrijf zien.

Maar helaas, de sloper is bezig met zijn voorbereidende werkzaamheden en kan de centrale niet meer opstarten. Een duidelijk voorbeeld van op korte termijn handelen van deze regering. En maar op hun stikstofstokpaardje blijven zitten zonder echte oplossingen aan te dragen. Het spreekwoord ’geen oude schoenen weggooien’ voor je nieuwe hebt’ is hier duidelijk van toepassing.

Alfred Nobel, Amsterdam