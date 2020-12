Brief 3 ’Vier kerstgasten beter aantal’

Wel een heel vreemd getal want meestal zal er dan één van de kinderen zijn of haar partner thuis moeten laten. Het is toch veel logischer dat er maximaal 4 gasten mogen worden ontvangen. Vaak bestaan de gezinnen uit moeder, vader en 2 kinderen. Deze 2 kinderen hebben vaak een partner en wonen elders. Eén van de kinderen zal dan zijn of haar partner thuis moeten laten. Kom op Rutte, laat er a.u.b. nog een gast extra aanschuiven bij de kerstviering in huiselijke kring bij de ouders. Allemaal zoveel als mogelijk coronaproof natuurlijk. Ik ben heel nieuwsgierig hoe er handhaving gaat plaatsvinden als deze maatregel in stand blijft. Niet te doen lijkt mij.

Aad van der Gulik, Lisse

