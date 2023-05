Brief 3: ’Noodkreet CDA-denktank serieus nemen’

Nadat zo'n beetje iedereen die er verstand van heeft er voor heeft gepleit het huidige, beste pensioenstelsel te wereld ongewijzigd te laten, doet het Wetenschappelijk Instituut van het CDA dat op de valreep eveneens. In niet mis te verstane bewoordingen als 'een ramp' en 'een enorme gok op de toekomst'. Maar die zoveelste noodkreet verandert 'nul' aan het standpunt van de eerste kamer fractie van het CDA, aldus senator Ria Oomen. Op basis van argumenten als dat het Wetenschappelijk instituut onafhankelijk is. En dat het zich met de toekomst moet bezighouden.

Juist het feit dat het Instituut onafhankelijk is, zou Oomen aan het denken moeten zetten. En een gewijzigd pensioenstelsel, dat gaat toch over de toekomst? Oomen voegt hier aan toe dat het Instituut niet de moeite heeft genomen hier met iemand van te voren over te praten. Het gaat dus over lange tenen. Een zoveelste bewijs van onvermogen, van het CDA.

Willem de Kan

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: