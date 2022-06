’Ophef om sprong Máxima’

Brommer- en scooterrijders en misschien binnenkort ook e-bikers moeten een helm dragen. Wie volgt? Voetgangers, treinreizigers, personen boven de 50..?

Maar er is blijkbaar een uitzondering, als Máxima uit een vliegtuig springt, hoeft zij geen helm te dragen. Of was het een beetje dom? Of zou de foto niet leuk zijn met helm op? Gelukkig is ze niet met haar hoofd op een kei terechtgekomen, dan had de instructeur wel iets uit te leggen.

H. Ehren, Maastricht