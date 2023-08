’Militaire dienstplicht uit den boze’

Columniste Annemarie van Gaal stelt in haar column voor om de dienstplicht in een modern jasje in te voeren (Tel. 21/8). W.A. van der Heijden vindt dit geen goed idee.

Leren samenwerken, discipline etc.,dat klopt wel. Echter, als je net als ik je dienstplicht hebt vervuld bij het Korps Mariniers, dan was je daar omdat je daar (dat gold voor 99% van mijn maten) wilde zijn. Dan lukt dat samenwerken en discipline opdoen wel. Voorts lijkt het mij sterk dat militaire opleiders zitten te wachten op een stelletje luie onwillige mannen en vrouwen. Ik lees ook nergens of aan de militairen gevraagd is hoe zij tegenover dit 'proefballonnetje staan. Kortom niet doen. W.A. van der Heijden, Valkenburg (ZH)