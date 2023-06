Links kan wel wat opsteken van BBB

In de vroege uurtjes van een twitterochtend in mei werd het land kortstondig getrakteerd op een veelzeggend kijkje in de ziel van een politicus. Nadat GL-senator Paul Rosenmöller in de krant bekend had gemaakt dat hij de gezamenlijke Eerste Kamerfractie van GL en PvdA zou gaan leiden, begon GL-voorman Jesse Klaver zijn partijgenoot op Twitter te feliciteren.