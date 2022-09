’Utrecht is overlast veiligelanders beu’

Wie schetst mijn verbazing? Een jaar of 10 geleden hadden we in Zeist zo’n centrum, waar mensen werden vastgezet totdat er zicht op uitzetting was. De PvdA vond dat dit dicht moest. Het was volgens hen niet humaan om deze mensen vast te zetten. Nu, jaren later, komen zij tot inzicht, dat deze groep nooit een verblijfsstatus krijgt en wanneer de procedure afgelopen is, komen ze op straat en vervolgens geraken ze in de criminaliteit. Regering, ga hier wat aan doen.

Roeloffina Koning, Dronten