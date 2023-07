Brief 2 ’Schouten bekend om casinopensioen’

Bekijk ook: Carola Schouten verlaat landelijke politiek

Het casinopensioen, de (toekomstig) deelnemer wordt volledig verantwoordelijk voor de pensioenuitkering, maar heeft er niets over te zeggen is realiteit geworden. Wat verder opvalt is dat alle hoofdrolspelers, die medeverantwoordelijk zijn voor de huidige deplorabele staat waarin Nederland zich momenteel bevindt, hun vertrek hebben aangekondigd. ’De ratten verlaten het zinkende schip’ is het gezegde.

Herman de Haas, Rotterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: