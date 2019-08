’Stoppen met roken niet vergoeden’

Waarom moeten alle premiebetalers meebetalen aan het afkicken van de rookverslaving? Ach, de kosten van de antirookursussen etc. vallen nu nog binnen het eigen risico! Waardoor vermoedelijk meerdere verstokte rokers niet deelnemen aan de diverse cursussen. Waarom? Nou, vanwege de kosten!

Hoe is het mogelijk? Een pakje sigaretten kost al gauw ...7 euro! Een verstokte roker zal toch minimaal een pakje per dag roken! Dus reken maar uit! Daar heeft men dan wel geld genoeg voor over!

Waarom betaalt de overheid al die afkickcursussen niet? Immers, dat kan toch makkelijk betaald worden uit de enorme opbrengsten van de accijnzen op sigaretten? Dan hebben die accijnzen direct ’nut’! Echter, zadel niet de zorgverzekeraars, i.c. de premiebetaler, met deze problematiek op!

Renske van Reeken, Den Haag