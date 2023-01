Premium Het beste van De Telegraaf

’Wegkijken is net zo kwalijk’ Strafpleiters blinken uit in zelfbeklag

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Terwijl de hele strafrechtketen piept en kraakt en politie, gevangeniswezen, zittende en staande magistratuur alle zeilen bijzetten om de rechtsgang in Nederland overeind te houden, blinkt de strafadvocatuur vooral uit door navelstaren en zelfbeklag. Oh oh oh, wat hebben onze strafpleiters en hun ’topcliënten’ het zwaar.