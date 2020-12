’Er staan ons nog veel explosies te wachten’

De handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk levert binnen Europa geen enkel probleem op. Dat echt gevaarlijk zware spul komt hoofdzakelijk uit Oost-Europa. Voor de criminelen die daarin handelen is de EU een ware zegen.

Bekijk ook: Illegale bommen in woonwijken

Met de open grenzen en door niets of niemand belemmerd komt dat vuurwerk -of beter gezegd: de explosieven- ons land met ’karrevrachten’ tegelijk binnen. Met wat verkenners die vooruit rijden is het gevaar van aanhouding bijna nihil. De politie moet het dan ook vooral hebben van tips en een enkele toevalstreffer.

Dat er toch elk jaar nog duizenden kilo's wordt ontdekt geeft alleen maar aan hoeveel vuurwerk er daadwerkelijk voorhanden is. Ik houd dan ook mijn hart vast wat ons land deze maand nog te wachten staat aan explosies en de daardoor ontstane schade en leed.

Jan Muijs, Tilburg