’Gebrek aan opvang voor daklozen’

Het feit dat er mensen zijn die zich in de fontein wassen, in de struiken hun ontlasting achterlaten en ’s nachts voor overlast zorgen is natuurlijk meer dan vervelend maar het is niet onlogisch als er geen andere oplossing voor hen is. Ieder mens moet naar de wc en moet zich ook goed kunnen wassen, zo ook daklozen.

Het schrijnende woningtekort en/of de veel te dure woningen zijn voor velen onbereikbaar geworden, er zijn simpelweg té veel mensen in Nederland waar geen plek voor is.

Veel mensen associëren daklozen met dronkaards en/of drugsverslaafden maar inmiddels zijn er ook veel illegalen, alleenstaanden zonder werk en verwarde mensen die op straat leven. Je kunt als mens ook gewoon enorm veel pech hebben gehad.

De overlast zal alleen maar toenemen, ze zullen wellicht in de winter proberen zich te gaan douchen in ziekenhuizen of verzorgingshuizen, mogelijk stelen ze dan meteen wat mee want eten moeten ze ook en een extra wc rol kunnen ze ook wel gebruiken voor tussen de struiken. Een grof schandaal dat dit in Nederland bestaat!

P. van Neck, Rotterdam