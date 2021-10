Premium Het beste van De Telegraaf

In het vizier: de week van de hoofdredacteur Hoe dwaallicht de media betovert

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Paul Jansen Ⓒ De Telegraaf

Afgelopen week was ik op een mediacongres in Antwerpen. Een van de sprekers was Elke Jeurissen, een voormalige pr-consultant die zichzelf met de opkomst van de identiteitspolitiek als diversiteitsgoeroe had gelanceerd. Haar winkeltje was lucratief, begreep ik van een Belgische collega, want ze was een bekende verschijning geworden bij onze zuiderburen. De Vlaamse beklom het podium, wierp een blik in de zaal en sprak toen op strenge toon: „Dit gezelschap is niet divers genoeg.”