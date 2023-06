Brief 2 ’’Sorrycultuur’ zorgt voor onrust’

In juli wordt de afschaf van de slavernij herdacht dat plaats vond 150 (!)jaar geleden. Men blijft maar met excuses strooien en nu gaat dus weer een delegatie die kant op voor wederom excuses. In dec.2022 is Minister Weerwind al sorry wezen zeggen dat werd afgewezen omdat het geen wit persoon was en hij ook nazaat was slavernij voorouders. Er zijn vele gesprekken met ’nazaten’ geweest en het heeft ons eerder al 200 miljoen gekost voor een Bewustwordingsfonds, wat dat ook moge zijn.

Stop al die onzin, wij leven nu in 2023 en er zijn genoeg excuses gemaakt en smartegelden uitgekeerd. Kunnen zij nu overgaan op het bestrijden van de hedendaagse ellende?

Mevr.Brugman, Lelystad

