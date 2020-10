App levert bergen vals-positieven op

De top van de Nederlandse journalistiek functioneert tijdens corona als een tweede Rijksvoorlichtingsdienst. Hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, schreef in maart: „Het is verstandig om als land één lijn te trekken. Je kunt van mensen niet verwachten hier zelf een oordeel over te vellen. Het RIVM is een instituut en dan zouden wij als bevolking daar ook nog een mening over moeten hebben? Dat kan het RIVM heel goed bepalen.”