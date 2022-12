Alles is plichtmatig in opdracht van de coach. Het is van de gezichten af te lezen dat ze dit systeem liever niet willen spelen. Het haalt alle voetbal uit dit elftal. Door het strenge regime durft niemand tegen de bondscoach in te gaan. Ieder voetballer wil immers altijd spelen. Zeker op een WK. Tegenspraak staat gelijk aan niet spelen. Het doen pijn aan je ogen om te zien hoe onze spelers aan walking football doen notabene op dit podium.

Ze hadden Sjaak Swart en zijn maten moeten sturen want zij zijn meesters in het walking football. En nu maar hopen dat het zaterdag as beter gaat. Een ding is zeker, er moet nu gevoetbald worden. Deze jongens kunnen goed voetballen.

Rick Prins