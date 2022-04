Premium Het beste van De Telegraaf

Column Rob Hoogland Gij zult slechts lauw bier drinken, waar halen ze de lef vandaan?

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Zelfs toen zich, om 08.10 uur in de ochtend, in een WhatsAppfilmpje een geheel in het oranje uitgedoste saxofoonspeler genaamd Woutje aan mij openbaarde, die het op dat ongehoord vroege tijdstip waagde om nabij de Magere Brug het Wilhelmus ten gehore te brengen (stel, je was zijn buurman en je nachtdienst zat er net op), zelfs toen kreeg ik dat ene zinnetje mijn kop niet uit.