Uitslag Stelling: ’Stapelgek van reisregels’

Veel mensen die graag op vakantie willen, stellen bereid te zijn zich aan coronarestricties te houden, maar soms door de bomen het bos niet meer te zien. „Ik word er zo gek van; alles is zo tegenstrijdig”, reageert een van hen.

Onder meer de boosterverplichting voor jongeren die in sommige andere landen geldt, zorgt ervoor dat de vakantie van veel landgenoten in het water dreigt te vallen. Een meerderheid van de respondenten vindt dat jongeren die dat willen ook in ons land een boostervaccinatie moeten kunnen halen. „Onze zoon is net 18 jaar. We willen binnenkort samen op vakantie en dat zou nu niet kunnen”, reageert een stellingdeelnemer. Een andere reactie: „Tenenkrommend, want we willen als gezin weg. Er is jongeren al zoveel ontzegd en nu kan ook onze vakantie niet doorgaan omdat hij geen booster heeft. Laat ouders en kinderen zelf een keuze maken over de booster.”

Velen vinden de regel dat je de jeugd niet mag boosteren terwijl er in veel andere landen een boosterverplichting geldt, niet uit te leggen. „Het is de zoveelste keer dat het kabinet niets begrijpt van de effecten van het eigen beleid. Hiermee wordt weer een stuk draagvlak weggeslagen. Welke keuze heeft de jeugd nog? Als ik jong was zou ik me misschien maar bewust laten besmetten om van de restricties af te komen.”

Een merendeel van de respondenten vindt dat Europa gezamenlijke coronaregels moet opstellen zodat er weer vrij gereisd kan worden binnen het continent. „We zouden een stuk op de goede weg zijn als de regels Europees worden gehanteerd. We hebben het steeds over ’één Europa’ maar we zijn het niet en dat wekt irritatie over en weer”, constateert een deelnemer. Een ander stelt vast dat mensen coronamoe worden doordat er geen duidelijkheid is. „Elk land heeft zijn eigen regels en eisen, dat is toch niet te doen?”

Ruim driekwart van de respondenten begrijpt dat steeds minder mensen zich door de pandemie laten weerhouden om op vakantie te gaan. Bijna de helft van alle deelnemers heeft zelf dan ook reisplannen op korte termijn.

Toch is er ook een aanzienlijk aantal respondenten (35%) dat vindt dat vakanties beter kunnen wachten nu de omicronvariant van het virus wereldwijd nog welig tiert.

„Er even tussenuit willen is begrijpelijk, maar als je je ogen en oren openhoudt voor dat wat om ons heen gebeurt, dan weet je dat op reis gaan consequenties heeft”, reageert iemand. Een ander is stelliger: „Wat is nou belangrijker? Vakantie vieren of (anderen) ziek (laten) worden? De benaming vakantiestress of hoe je het ook noemen wilt, valt voor mij in de categorie ’egoïsme’.”

Een andere respondent ziet juist de voordelen van dat ’egoïstische’ gedrag. „De reisregels moeten nog even niet versoepeld worden”, vindt deze respondent. „Iedereen wil nu zo graag op vakantie, dat ze er alles voor over hebben. Ze zijn bereid zich daarvoor te laten vaccineren en boosteren en dat is goed, dus laat het zo. Hoe langer het duurt hoe hoger het aantal gevaccineerden. En hoe kleiner de kans op een nieuwe lockdown.”