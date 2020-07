Uitslag Stelling: Vrees voor tweede uitbraak

Het middel zou de weerstand van mensen tegen coronaverschijnselen verbeteren. Studies wijzen uit dat proefpersonen weliswaar coronaklachten krijgen, maar dan in mildere vorm.

De meeste respondenten vinden het middel niet goed genoeg, omdat het niet immuun maakt voor corona. Een reactie: „Een goed middel moet ons definitief beschermen tegen corona. Dan pas kunnen we terug naar het leven dat we kenden”. Een andere respondent: „Het is nog veel te vroeg om hoopvol te zijn. Er moet eerst veel meer getest worden, want de effecten op lange termijn zijn nog helemaal niet duidelijk”. Weer iemand anders pleit ook voor het beter testen van het nieuwe middel. „Er wordt wel heel snel gejuicht. Haastige spoed is zelden goed.”

Mocht het vaccin inderdaad doen wat het belooft, kunnen we dan inderdaad terug naar het ‘oude normaal’? De ene helft van de deelnemers denkt van wel, de andere helft juist van niet. Een van hen: „Mijn grootste angst is dat mensen naar aanleiding van dit soort berichten nu al teruggaan naar ’het oude normaal’, terwijl dat nog echt niet aan de orde is”.

Nederland heeft een tijdje geleden bij de firma die het middel heeft ontwikkeld - samen met nog een aantal Europese landen - 300 miljoen doses besteld. Een meerderheid van de stemmers vindt dat dit een goede zet is geweest.

Dat het middel voor het einde van het jaar verkrijgbaar is, verwacht maar een klein deel van de respondenten. De meesten denken dat begin volgend jaar iedereen die wil, ermee ingeënt kan worden.

In de tussentijd komen er vanuit overal in Europa berichten over hogere besmettingscijfers. Bijna driekwart van de deelnemers vindt dit verontrustend. Velen wijzen naar de dagjesmensen en toeristen in Europa. „Hopelijk snappen alle vakantiegangers die op het moment half Europa doorkruisen dat ze een gevaar vormen voor de medemens.”Een suggestie: „Misschien is het zinvol om alle passagiers op binnenkomende vluchten op Schiphol te controleren.”

Een meerderheid denkt dat naar aanleiding van deze cijfers Nederland ook weer meer ‘op slot’ zal gaan. Toch vinden de meeste stemmers niet dat ons land te coronamaatregelen te snel heeft versoepeld.

De roep van stemmers op meer controle, is groot. Een deelnemer: „Nederland heeft niet te vroeg versoepeld, maar is in gebreke gebleven bij de handhaving van de overgebleven maatregelen.” Zo zien sommigen mensen zonder mondkapjes in de metro zitten en jongeren ’samenklitten’. „De jeugd is heel ondankbaar en egoïstisch bezig”, moppert een respondent.

Wel begrijpt de meerderheid van de deelnemers de oproep van artsen voor een campagne voor het halen van de griepprik. Het griepseizoen zou namelijk kunnen samenvallen met een tweede coronagolf. „Dat vaccin zal er echt wel komen, maar dan is Covid-19 allang Covid-20 geworden. Want net als bij de griep, komt dit virus ook in vele gedaantes. We zouden de hygiënetips die tijdens de lockdown golden het beste kunnen handhaven. Dat voorkomt heel veel corona- én griepbesmettingen.”