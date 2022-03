Maak van het ministerie van Defensie het ministerie van Weerbaarheid

Premium Columns

Pas nu Poetins Rusland bedreiging blijkt, lijken alarmerende verhalen op hun plek te vallen

Een roepende in de woestijn? Nee, dat was ik als defensieverslaggever die de afgelopen jaren veel schreef over de belabberde toestand van onze krijgsmacht niet. Ik bevond me in gezelschap van goede collega’s bij andere media die hetzelfde deden. Maar ik betwijfelde wel of de mensen die erover gaan, ...