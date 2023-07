Uitslag stelling: ’Voer schoolzwemmen in’

Maar liefst 96% van de respondenten beschouwt goed kunnen zwemmen als een basisvaardigheid. „Natuurlijk, zonder twijfel”, stelt een respondent. „Ons land heeft eilanden, zee, rivieren en oneindig veel waterplassen en sloten. Goed kunnen zwemmen is gewoon een basisvaardigheid. Dit hoort via het onderwijs geregeld te zijn.” Een andere deelnemer: „Het is belangrijk om te kunnen zwemmen, ik beschouw het als een basisvaardigheid en door het via school te doen, kunnen kosten gedrukt worden.” Een respondent is het hiermee eens en stelt: „In een waterrijk land als het onze moeten we onze kinderen voorbereiden. De kans dat je eens te water raakt is er gewoon. Schooltijd is een geschikt moment en houdt de kosten laag.”

Een vijfde van de deelnemers vreest echter dat het invoeren van zwemlessen op school ten koste zal gaan van het leren van andere basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. Een deelnemer: „Er wordt steeds meer van scholen verwacht. Van ontbijt serveren tot aan zwemles. Ouders moeten leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun kinderen.” Een andere kritische respondent: „Dit gaat ten koste van de andere lessen op school. Voor een halfuur zwemmen ben je minimaal anderhalf uur onderwijstijd kwijt, tenzij de school naast het zwembad is gelegen.” Een andere deelnemer denkt dat het wel meevalt: „Vroeger was zwemles een vast onderdeel op de lagere school. Dat is nooit ten koste gegaan van andere basisvaardigheden.”

De hoge kosten voor zwemlessen worden door veel deelnemers aangestipt als een van de redenen voor ouders om hun kinderen geen zwemlessen te laten volgen, en ook de lange wachttijden voor zwemlessen helpen volgens de respondenten niet mee. „Het was vroeger al zo dat ouders niet genoeg geld hadden voor zwemles en juist daarom was schoolzwemmen zo belangrijk.” Iemand anders: „Zwemles is dermate duur en inflexibel dat het zelfs voor willige ouders een hele tour is.”

Toch wijzen veel respondenten erop dat ouders zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om hun kinderen te leren zwemmen. Een reactie: „Ik vind het verkeerd om gemeenschapsgeld in te zetten voor zwemles. Ouders moeten daar zelf voor zorgen. Als ouder kun je ook zelf je kind leren zwemmen, dat hoeft niet per se op een cursus.”

Driekwart van de stemmers denkt dat schoolzwemmen prima in te passen is in het basisonderwijs, bijvoorbeeld door een uur gymles te vervangen door een uur zwemles: „Mijn moeder had schoolzwemmen. Ik had schoolzwemmen. Mijn kinderen hadden schoolzwemmen. Wel een uurtje gym minder. Prima te doen en nodig”, schrijft een deelnemer. Deze deelnemer is niet de enige die vroeger heeft leren zwemmen op school, veel respondenten melden dit: „Het was vroeger verplicht op school. Waarom is dit afgeschaft? In Nederland is zo veel water dat je niet buiten een zwemdiploma kan.” Een ander: „Vroeger was het al onderdeel van basisonderwijs. Nederland is een land met veel water, ook in woonwijken. Zwemles is daarom heel belangrijk.”