’Een visie op theaters ontbreekt’

Toen Jon van Eerd en Sanne Wallis de Vries maanden geleden op tv vertelden dat theatermakers diep in de zorgen zitten ten gevolge van de pandemie, was er begrip. Applaus zelfs. Het duurde even, maar de minister die de cultuur behartigt kwam inderdaad in actie.

Niet dat het veel uithaalde. De situatie is onverminderd gecompliceerd.

In de jongste persconferentie kwamen ze weer langs: de horeca, evenementen, nachtclubs, festivals, enz. Uiteraard. Ook het perspectief ten aanzien van de virale grens van 1,5 meter boorden de bewindslieden aan. Maar de afstand naar theater- en filmvoorstellingen heeft het kabinet nog altijd niet overbrugd. Waar is de ruimte, de visie, en vooral: waar blijft de realistische financiële compensatie? Er wordt steun uitgedeeld aan de theaters zelf. Trouwens, die worden in vele gevallen reeds gesubsidieerd door overheden. Maar zelfs vooraanstaande producenten zitten in een wachtkamer met uitzicht op geblindeerde ramen. In sterkere mate geldt dit voor kleine producenten en tal van zelfstandige artiesten, acteurs, musici, technici, etc. Als ’we’ straks weer beginnen aan een nieuw seizoen, rijst een vraag. Hoe?

Jacques J. d’Ancona,

Paterswolde