’Armoede kinderen aanpakken’

Het ontzettend vreemde is dat jaren terug het kindgebonden budget in het leven is geroepen. Extra geld dat ouders kunnen gebruiken voor sport, kleding en bijvoorbeeld uitjes voor hun kind(eren). Maar... alleenstaande ouders met een uitkering zien vaak niets van dit geld! Voorbeeld: Een bijstandsmoeder krijgt voor haar kind alimentatie van haar ex-man. Die stapt nu naar de rechter want hij vindt dat het inkomen van zijn ex-vrouw is gestegen door het kindgebonden budget. De rechter kan hem gelijk geven en dan hoeft hij minder alimentatie te betalen. Resultaat: de vrouw en het kind hebben nog steeds even weinig geld terwijl de vader er enorm op vooruitgaat. Welke politieke partij pakt dit eens aan?

Claudia Ooievaar, Grootebroek