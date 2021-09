Uitslag Stelling: ’Horeca vangt klappen op’

En niet alleen de onvrede over de beperkte openingstijden maar ook het verplichte tonen van de CoronaCheck-app aldaar, terwijl praktisch alle andere sectoren mogen versoepelen zorgt voor weerstand, waar de meesten begrip voor hebben. „Belachelijk! Waarom moet de horeca ervoor opdraaien om de laatste ongevaccineerden over te halen, terwijl alle andere sectoren los gaan? Het is naar mijn mening het laatste zetje om de horeca moedwillig kapot te laten gaan”, reageert iemand. „Schandalig dat de horeca weer politieagent moet spelen”, vindt ook een ander. Horecaondernemers verdienen volgens velen juist een opsteker. „Laat de horeca eens met rust en geef ze de kans om een beetje boven Jan te komen na de slechte jaren.”

De meeste deelnemers ( 65%) zien geen heil in de nieuwe koers van het demissionair kabinet. „De maatregelen zijn buiten proportie en lijken meer op een politiek spel dan een pandemie”, schrijft één van hen. „Ik ben zwaar teleurgesteld.” Zeker 70% van de respondenten hekelt ook de tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, die er volgens hen zal ontstaan in onze maatschappij.

„Dit is zo onnodig”, aldus een deelnemer. „Investeer liever in extra zorgcapaciteit voor het geval dat nodig is. Dus geen medische apartheid. Geen drang. Geen dwang. Zet de grondwet centraal: vrijheid en persoonlijke integriteit. Dit kabinet slaat een kwalijke weg in; het lijkt er steeds sterker op dat het niet gaat om ziektebestrijding maar om een QR-samenleving”, moppert een ander.

Bovendien twijfelen velen over de effectiviteit van de nieuwe maatregelen. „Zodra de kroegen dicht zijn, gaan mensen buiten boven op elkaar staan. Laat de horeca maar weer de normale openingstijden draaien zodat het aantal bezoekers zich meer verspreidt”, reageert iemand. „Het controleren van de check-app is ook geen doen. Dat gaat uitdraaien op ruzies en handgemeen. Ergens moet je een grens trekken: als mensen niet willen vaccineren dan zoeken ze het maar uit. Corona is een blijvertje, maar het leven gaat gewoon door en je kan niet alles op slot blijven houden.”

Een andere respondent is nog stelliger. „Bullshit! We kunnen allemaal nog corona krijgen en doorgeven, of we nou gevaccineerd zijn of niet. Een gevaccineerde die wat gaat drinken is niet veiliger dan iemand die niet is gevaccineerd.” Die mening wordt gedeeld. „De nieuwe maatregelen zijn alleen om vaccinatie te pushen. Niet om besmetting te voorkomen, want dan zou testen ook verplicht worden voor gevaccineerden die de kroeg in willen”, denkt iemand.

Toch zegt ca. een derde (33%) het logisch vinden dat in de horeca nog niet alle maatregelen worden losgelaten. „Ik vind het uitstekend”, stelt een respondent. „Daar waar grote groepen bij elkaar komen en zich niet kunnen gedragen, kan het uit de hand lopen. De horeca heeft dit ook aan zichzelf te danken door in het begin van de crisis de regels aan hun laars te lappen.” Voorstanders van de coronapas wijzen naar elders: „Het is al succesvol in Frankrijk, Oostenrijk etc.”