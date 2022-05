’Laat die mannen lekker’

Of het verhaal van Johan Derksen waar is, is irrelevant (behalve voor diegene die het wellicht is overkomen). Dat het getuigt van grote smakeloosheid is een feit. En bepaald geen verrassing. Ik dacht dat het programma daar juist zijn succes aan ontleent. Daarom kijk ik er niet naar.

Maar ik ontzeg anderen ook niet hun recht dat wél te doen. We gingen altijd zo prat op onze tolerantie en vrijheid van meningsuiting. En helemaal als die onbenulligheden betreffen. Laat die mannen toch lekker en zap naar een andere zender.

Els Voort, Spijkenisse