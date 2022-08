De Kwestie: Russische toeristen weren? De Kwestie: ’Russische toeristen weren of verwelkomen?’

Hoe moeten we omgaan met Russen die in ons land vakantie komen vieren of een stedenbezoekje afleggen? Zijn ze hier welkom, of kan het niet zo zijn dat burgers uit het land van Poetin hier komen shoppen en relaxen?