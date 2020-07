’Leer snotapen eens te luisteren!’

Wanneer nemen het kabinet en de vakantie vierende Tweede Kamerleden nu eindelijk eens een correct standpunt in? Is deze brandhaardenuitbraak onderbreking van het reces waard? Ga eens aan het werk om een voorbeeld te zijn voor heel Nederland in plaats van een reces van zoveel weken.

Mondkapjes op overal, anderhalve meter uit elkaar, jongeren uit elkaar houden en anders maar geen vakantie en terug naar school. Onverantwoordelijk gedrag dient zeer streng afgestraft te worden met zeer hoge boetes en bij herhalingen met vrijheidsberoving.

Leer de ’snotapen’ eens een keer te luisteren in plaats van te feesten en anderen gevaar toe te brengen. Opvoeding van jongeren is er niet in Nederland. Men wil de eigen wil beslist doorvoeren. Wat een land zijn we geworden.

E.van Ham